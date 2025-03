NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido wertet den Geschäftsbericht der Essener am Donnerstag in seinem ersten Kommentar positiv. Die Kombination aus sinkenden Ausgaben und höheren Renditen sowie Ausschüttungen sei genau das, was die Anleger hören wollen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.