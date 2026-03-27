ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet in seinem Ausblick auf die Berichtssaison mit soliden Ergebnissen der Münchner für ihr zweites Geschäftsquartal. Das Überraschungspotenzial hinsichtlich der Jahresziele nehme zu, schrieb er am Donnerstag. Die Kursverluste seien überzogen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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