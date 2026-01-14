Siemens Aktie
|261,80EUR
|0,65EUR
|0,25%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Siemens ein Wert, den Anleger meiden sollten. Er erwähnt dabei eine vermisste Erholung im Bereich Automatisierung, die hohe Bewertung und ein verlangsamtes Wachstum im Elektrifizierungsbereich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
262,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,60%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
261,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,52%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Overweight-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)