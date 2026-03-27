Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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27.03.2026 13:20:48

Siemens Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Gael de-Bray bezog in einem am Freitag vorliegenden Kommentar Stellung zu Medienberichten über eine Erklärung des Managements, dass Kunden aufgrund der Lage im Iran Investitionen aufschöben. Er selbst geht aber nur von geringfügigen Auswirkungen auf die Auftragseingänge und Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals aus./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
204,70 € 		Abst. Kursziel*:
19,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
204,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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