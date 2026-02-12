Siemens Aktie

271,40EUR 15,00EUR 5,85%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 13:56:45

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 245 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mark Fielding hob am Donnerstagmittag seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 in Reaktion auf starke Quartalsergebnisse und den verbesserten Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
272,15 € 		Abst. Kursziel*:
-0,79%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
271,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,52%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten