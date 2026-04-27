Siemens Aktie
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|3,50%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
243,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
253,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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