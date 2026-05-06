ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Dienstagnachmittag von positiven Impulsen durch die Geschäftszahlen und den Ausblick von Rockwell Automation./rob/ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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