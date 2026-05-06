Siemens Aktie
|267,45EUR
|7,30EUR
|2,81%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
06.05.2026 13:04:03
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Dienstagnachmittag von positiven Impulsen durch die Geschäftszahlen und den Ausblick von Rockwell Automation./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
268,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
267,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,66%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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