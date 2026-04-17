Siemens Aktie
|247,50EUR
|8,10EUR
|3,38%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
240,65 €
|
Abst. Kursziel*:
12,20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
247,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)