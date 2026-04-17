Siemens Aktie

247,50EUR 8,10EUR 3,38%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 14:02:35

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
240,65 € 		Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
247,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten