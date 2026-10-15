Zurich Insurance Aktie
|648,60EUR
|14,00EUR
|2,21%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 520 auf 620 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der erfolgreichen Übernahme von Beazley durch Zurich passte Analyst Philip Kett am Mittwoch sein Bewertungsmodell an. Damit berücksichtigt er den Ausgang der Transaktion und die zur Finanzierung nötige Kapitalerhöhung. Kapital- und Kostensynergien dürften 2027 und 2028 zum Tragen kommen. Zusätzliches Aufwärtspotenzial sieht er bei Synergien in der Rückversicherung. Vorsichtiger beurteilt er die kurzfristigen Risiken bei der Mitarbeiterbindung sowie die langfristigen Aussichten auf Umsatzsynergien./rob/AWP/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
620,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
591,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
604,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,65%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
14.10.26
|Handel in Zürich: SMI am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|647,40
|2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BP Buy
|UBS AG