ABB-Aktie im Sinkflug: ABB mit Plus bei Umsatz und Gewinn - Neugeschäft rückläufig

Zugleich entwickelte sich das Neugeschäft wie schon in den drei Monaten zuvor leicht rückläufig. Der Schweizer Industriekonzern ABB meldete für die Monate Juli bis September einen Überschuss von 882 Millionen Dollar, deutlich mehr als das Doppelte der im Vorjahr erwirtschafteten 360 Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf fast 8 Milliarden Dollar. Der Auftragseingang ging unterdessen um 2 Prozent auf 8,05 Milliarden Dollar zurück. Das operative EBITA kletterte um 13 Prozent auf 1,39 Milliarden Dollar - die entsprechende Umsatzrendite verbesserte sich um 0,8 Punkte auf 17,4 Prozent.

Für das vierte Quartal erwartet CEO Björn Rosengren ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. "Zudem gehen wir davon aus, dass sich das historische Muster wiederholt und die operative EBITA-Marge im vierten Quartal niedriger liegen wird als im dritten Quartal - bei rund 16 Prozent", heißt es in der Mitteilung. Im Gesamtjahr ergebe sich daraus ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen Zehner-Bereich und eine operative EBITA-Marge zwischen 16,5 und 17,0 Prozent.

An der Schweizer Börse SIX fällt die ABB-Aktie am Mittwoch zeitweise um 5,30 Prozent auf 30,93 Franken. Mit den Verlusten sinkt die Aktie auf ihren tiefsten Stand seit April. Auch andere Branchenwerte wurden in Mitleidenschaft gezogen: Siemens zum Beispiel büßen im DAX zeitweise mehr als zwei Prozent ein.

Marktbeobachter führten die Verluste auf Gewinnmitnahmen in einem getrübten Marktumfeld zurück. Denn bisher habe ABB im Vergleich mit anderen europäischen Investitionsgüteraktien relativ gut abgeschnitten. Im Detail habe vor allem der Umsatz des Bereiches "Electrification Products" die Erwartungen verfehlt. Der auch auf Konzernebene etwas schwächer ausgefallene Umsatz habe dafür gesorgt, dass bei den Gewinnzahlen die Schätzungen knapp verfehlt worden seien. Die Marge gestalte sich aber weiterhin stark.

Die anhaltend hohe Profitabilität hatte ABB dazu bewogen, die Prognosen für 2023 erneut leicht anzuheben. Aber auch das half der Aktie nicht - viele Analysten hatten bereits mit einem solchen Schritt gerechnet.

