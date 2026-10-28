Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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28.10.2026 17:00:02
Advanced Micro Devices vs. Dell Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the artificial intelligence era moves from experimentation to massive infrastructure deployment, investors are comparing Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Dell Technologies (NYSE:DELL) to find the best way to profit.
While both companies are central to modern computing, they serve different functions. One designs the advanced chips that power complex calculations, while the other assembles the servers and storage systems that businesses rely on. Understanding their distinct business models is key to choosing the right stock.
Advanced Micro Devices designs high-performance, adaptive computing products for a wide range of customers across the cloud, embedded systems, and gaming markets.
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