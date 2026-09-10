AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.09.2026 20:48:05
Advanced Micro Devices vs. Marvell Technology: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
The battle for silicon dominance is heating up as artificial intelligence transforms the global economy. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) requires looking at their specific strengths.
AMD provides high-performance processors for personal computers, gaming consoles, and massive data centers. Marvell focuses on the plumbing of the internet, designing specialized chips for networking and storage. Both companies are central to the future of technology, but they serve different niches in the tech ecosystem.
AMD designs high-performance processors for a wide range of clients, primarily competing among semiconductor stocks. The company recently secured a massive deal with OpenAI OpCo, LLC to deploy 6 gigawatts of GPUs, highlighting its growing role in AI infrastructure. It also supplies the core chips for Sony and Microsoft (NASDAQ:MSFT) game consoles. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. To support its AI goals, AMD acquired ZT Systems in 2025 before selling the manufacturing arm to Sanmina (NASDAQ:SANM).
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.08.26
|AMD vs. Intel: Welche Aktie gewinnt den Börsenherbst? (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|433,05
|-3,08%
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