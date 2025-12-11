Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 16:16:39

AKTIE IM FOKUS 2: Bodenbildung bei Carl Zeiss Meditec scheitert - Tief seit 2017

(neu: Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen haben den Aktien von Carl Zeiss Meditec am Donnerstag nur im frühen Handel geholfen. Die Nachrichten waren durchwachsen und der Stabilisierungsversuch scheiterte. Zuletzt büßten sie fast acht Prozent auf 39,46 Euro ein. Mit 38,62 Euro wurden die Aktien im Tagestief erstmals seit 2017 wieder deutlich unter der 40-Euro-Marke gehandelt.

Zunächst waren die Anteile um fast neun Prozent auf das höchste Niveau seit Ende Oktober hochgeschnellt. Möglich, dass zu diesem Kurssprung neben fundamentalen Gründen auch Eindeckungen von Spekulanten beitrugen. Der Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan wies auf hohe Leerverkaufspositionen bei dem Medizintechnik-Unternehmen hin. Diese Eindeckungen hätten die Aktien aber nur vorübergehend angeheizt, hieß es am Markt.

Aus dem Versuch einer Bodenbildung wurde also nichts. Zum Wochenstart hatte die Nachricht über die Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst schon einmal dafür gesorgt, dass die 40-Euro-Marke kurz unterboten wurde. Der erst im Mai zum Chef ernannte Foerst, der innerhalb des Konzerns zuvor China-Chef gewesen war, hatte einen Verstoß gegen interne Verhaltensregeln eingeräumt.

Durch den neuerlichen Kursrutsch hat sich das Jahresminus für die Zeiss-Papiere nun wieder auf mehr als 13 Prozent ausgeweitet, während der MDAX um 16 Prozent zugelegt hat. Das Rekordhoch der Zeiss-Aktien aus dem Corona-Jahr 2021 bei etwas über 200 Euro ist in weite Ferne gerückt.

Mit Blick auf das Zahlenwerk sprach Analyst David Adlington von JPMorgan davon, dass die Neuigkeiten für alle was zu bieten hatten. "Nicht schlecht genug für die Pessimisten und nicht gut genug für die Optimisten", schrieb er am Morgen. Manche dürften ihren Fokus auf eine verbesserte Umsatzdynamik und den besseren Auftragsbestand legen, andere auf die im Jahresvergleich gesunkenen Margen, den erneuten Chefwechsel sowie den verschobenen Kapitalmarkttag.

Experte Jonathon Unwin von der Barclays Bank führte den Dreh ins Minus auf Unsicherheit zurück, was künftigen Gegenwind im China-Geschäft und durch das globale Währungs- und Zollumfeld betrifft. Er rechnet damit, dass die Geschäfte 2026 erst gegen Jahresende richtig anziehen. Perspektivisch bleibe Carl Zeiss gut positioniert im Markt für Augenheilkunde, wobei eine Erholung in China noch nicht eingepreist sei. Das Verhältnis von Chancen und Risiken schätzt er vor diesem Hintergrund weiter positiv ein./ck/err/nas/tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

11.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 40,16 0,20% Carl Zeiss Meditec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen