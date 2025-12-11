NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 auf "Outperform" auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Medizintechnikkonzerns im vierten Quartal hätten über den Konsensprognosen gelegen, was auf die Stärke beider Geschäftsbereiche zurückzuführen sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragsbestand für das neue Jahr stark. Negativ wertete er jedoch die Prognose über hohe einmalige Aufwendungen sowie den neu zu besetzenden Chefposten./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.