08.12.2025 16:19:54

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec angesichts der Trennung vom Konzernchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Maximilian Foerst sei nur sechs Monate im Amt gewesen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erinnerte daran, dass er vorsichtig gestimmt sei für die am 11. Dezember anstehenden Jahreszahlen. Er habe eigentlich auf Aussagen des Konzernchefs vor dem Kapitalmarkttag im März gehofft, doch dies habe sich nun wohl zerschlagen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
41,02 € 		Abst. Kursziel*:
14,58%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

