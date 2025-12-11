Carl Zeiss Meditec Aktie
|40,66EUR
|-2,12EUR
|-4,96%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Donnerstag. Der Ausblick liege beim operativen Ergebnis aber marginal darunter./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,26 €
|
Abst. Kursziel*:
45,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,57%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
