Carl Zeiss Meditec Aktie
|43,20EUR
|-0,24EUR
|-0,55%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
10.12.2025 11:11:44
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43,44 €
|
Abst. Kursziel*:
22,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,69%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,30
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
