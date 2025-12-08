Carl Zeiss Meditec Aktie

42,44EUR -0,78EUR -1,80%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

08.12.2025 17:26:09

Carl Zeiss Meditec Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Nachricht sei enttäuschend vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 am 11. Dezember, schrieb Jonathon Unwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für den kommenden Tag anberaumte Telefonkonferenz werde entscheidend sein, um die Investoren möglicherweise zu beruhigen. Unwin sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert im Markt für Augenheilkunde./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,66 € 		Abst. Kursziel*:
21,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

