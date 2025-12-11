Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

Carl Zeiss Meditec Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns habe über der Konsensschätzung gelegen, wobei beide Geschäftsbereiche besser als erwartet abgeschnitten hätten, schrieb David Adlington am Donnerstag. Allerdings sehe er keinen Grund, der Aktie nachzujagen, ergänzte er. Optimisten dürften ihren Fokus zwar auf die verbesserte Umsatzdynamik und einen besseren Auftragsbestand legen, doch auch für Pessimismus gebe es etwa angesichts der im Jahresvergleich gesunkenen Margen oder eines erneuten Chef-Wechsels und dem verschobenen Kapitalmarkttag genügend Gründe./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46,08 € 		Abst. Kursziel*:
-23,83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
45,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,10%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

