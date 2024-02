AKTIE IM FOKUS: Continental legen zu nach Details zum Stellenabbau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwacher Kursentwicklung am Morgen und bekanntgegebenen Details zu geplanten Stellenstreichungen haben sich die Aktien von Continental am Mittwoch unter die zehn größten Dax (DAX 40)-Gewinner gemischt. Zuletzt stieg der Kurs um 0,9 Prozent auf 77,10 Euro. Anleger erhoffen sich offenbar eine höhere Effizienz des Reifenherstellers und Autozulieferers durch die Sparmaßnahmen, denn am Mittag hatte der Continental-Kurs sich noch im Minus bewegt.

Der Continental-Konzern bezifferte am frühen Mittwochnachmittag zuvor angekündigte Stellenstreichungen in der schwächelnden Autozulieferung genauer, weltweit sollen rund 7150 Stellen gekürzt werden. Das entspricht mehr als drei Prozent der Gesamtbelegschaft. In den Verwaltungsbereichen stehen rund 5400 Jobs zur Disposition, im Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk weitere rund 1750 Stellen./tih/jha/