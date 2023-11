AKTIE IM FOKUS: FMC nach Kaufempfehlung über 50-Tage-Linie erholt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale haben es die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) am Freitag über ihre 50-Tage-Linie geschafft. Mit 37,07 Euro kletterten sie auf ein Hoch seit dem Kurseinbruch Mitte Oktober. Damals waren sie infolge des Forschungserfolgs von Novo Nordisk mit seinem Antidiabetikum Ozempic eingebrochen. Das Mittel, das vor allem mit der Verwendung zur Gewichtsreduktion Schlagzeilen macht, gilt als Gefahr für Dialyseanbieter, weil es langfristig die Anzahl an Nierenpatienten bremsen könnte.

SocGen-Experte Justin Smith sieht aktuell jedoch ein "Mispricing" in den Aktien von FMC und rät den Anlegern, diese Fehleinschätzung am Markt auszunutzen. Die Themen Übergewicht und Dialyse würden unsachlich in einen Topf geworfen, obwohl sie äußerst unterschiedlich seien. Es habe bereits andere, günstigere Wirkansätze gegeben, die FMC auch nicht aus der Bahn geworfen haben, so Smith. Sein Kursziel liegt mit 71 Euro auf dem Niveau von Sommer 2021./ag/mis

