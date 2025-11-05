Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Hold-Einstufung 05.11.2025 11:58:47

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 41,18 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 354 072 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 4,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,Fresenius Medical Care

