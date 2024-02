Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Zalando-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen des schwedischen Online-Modehändlers Boozt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Wegen des Schwerpunkts auf Nordeuropa seien die Schnittstellen mit Zalando nur gering, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber zu wesentlichen Branchenfragen lasse sich durchaus etwas ableiten. Positiv könne man es auslegen, dass Boozt binnen fünf Jahren mit einer 10-prozentigen operativen Marge plane. Bei Zalando werde am Markt keine prozentual zweistelligen Marge erwartet.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Zalando legte um 14:11 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 19,11 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 9,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 382 561 Zalando-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 10,9 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen.

