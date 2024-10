Aktien-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass die Frachtkapazitäten des Logistikkonzerns im September gegenüber dem Vorjahr geschrumpft seien, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat falle wohl deutlicher aus, als es in den vergangenen Jahren saisontypisch der Fall gewesen sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 13:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,19 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 3,12 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 405 680 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 10,7 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

