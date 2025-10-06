Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktie habe sich deutlich von den Tiefs nach der Veröffentlichung der vom Markt seiner Einschätzung nach missinterpretierten Zahlen für das zweite Quartal erholt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe schon im Sommer immer wieder die positive Investmentthese für den Online-Modehändler betont. Diese werde durch den Rückenwind im Onlinegeschäft, eine bessere Ergebnisentwicklung aus höheren Erträgen und das Wertschöpfungspotenzial aus der AboutYou-Übernahme untermauert. Die Aktie biete zudem das beste Chancen-Risiken-Profil in der Branche.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Zalando-Aktie um 11:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,96 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 59,50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150 483 Zalando-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 gab die Aktie um 16,8 Prozent nach. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird Zalando voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





