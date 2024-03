Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Ergebnisse des Chemiekalienhändlers hätten etwas unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Aussagen zur weiteren Entwicklung. Der Geldzufluss (Cashflow) habe sich unterdessen günstig entwickelt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:21 Uhr 3,0 Prozent auf 82,88 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,38 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148 426 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 0,4 Prozent abwärts. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.