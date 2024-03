Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick für 2024 sei besser als gedacht, schrieb Analyst Charles Eden am Mittwochmorgen nach Zahlen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie konnte um 10:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 101,15 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 11,72 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 529 371 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 1,5 Prozent nach oben. Die kommenden Q4 2023-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.