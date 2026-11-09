AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.11.2026 02:36:05
AMD: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, AMD (NASDAQ:AMD) reported record quarterly revenue of $13.4 billion, driven by expanding adoption of its data center processors. The rapid growth of data center sales to 64% of total revenue highlights a structural portfolio shift toward higher-margin compute platforms. Expanding enterprise demand for artificial intelligence infrastructure positions the company to outpace broader market growth. Three things management said stand out.
Data center server processors -- the EPYC brand of central processing units that run enterprise cloud servers and artificial intelligence applications -- now generate nearly two-thirds of total company sales. As corporate customers adopt EPYC server processors for automated software agents, management expects server revenue to double year over year in 2027.
As high-margin data center shipments scale up, non-GAAP diluted earnings per share -- which measures net income per share of common stock excluding noncash charges -- grew 74% year over year. Higher sales volumes allow the company to manage operating expenses, which are the daily costs of running the business, while expanding operating margins that measure operational efficiency on sales.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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06.11.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
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