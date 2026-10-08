AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.10.2026 18:30:00
AMD vs. Intel: Which Chip Stock Has More Upside From Here?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have helped fuel the ongoing artificial intelligence (AI) revolution. Both companies have been handsomely rewarded for their work. Their revenues and earnings have increased significantly, and over the past 12 months, AMD's shares have climbed 299%, while Intel's have risen 211%. Both stocks could continue delivering strong returns over the medium term, but which one has more upside? Let's find out.
AMD and Intel are both leaders in the CPU (central processing unit) market and have capitalized on soaring data center demand for their products since the start of the ongoing AI boom. However, things may be getting even better for both companies. The next wave of AI may focus on agentic systems that can organize, plan, and execute tasks autonomously. Agentic AI increases the importance of CPUs.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|545,00
|-1,34%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|34 560,00
|-5,16%
|Intel Corp.
|94,14
|-1,48%
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