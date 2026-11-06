Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Rating im Fokus
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06.11.2026 10:19:48
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Continental-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten.
Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Continental-Aktie musste um 10:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 70,48 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 26 485 Continental-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Continental-Papier um 8,3 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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