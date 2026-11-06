Continental Aktie

Continental ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rating im Fokus 06.11.2026 10:19:48

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Continental-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Continental-Aktie

Bernstein Research hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Continental-Aktie musste um 10:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 70,48 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 26 485 Continental-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Continental-Papier um 8,3 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto,Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
06.11.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.11.26 Continental Buy UBS AG
05.11.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Continental Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 69,38 -0,69% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen