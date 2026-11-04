Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Outperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,26 €
|
Abst. Kursziel*:
15,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,92%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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