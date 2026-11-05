Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktuelle Analyse 05.11.2026 15:13:47

Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Continental-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. David Lesne hob am Mittwoch das weiterhin starke Potenzial für den freien Barmittelfluss hervor. Die Portfolio-Optimierung führe zu höherer Rentabilität und dürfte die wiederkehrenden Renditen für die Aktionäre maximieren. Dies stärke seine Zuversicht, dass Continental wiederkehrende Dividenden von mehr als 600 Millionen Euro beibehalten könne - zusätzlich zur geplanten Ausschüttung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von ContiTech.

Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:57 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,86 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 27,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83 714 Continental-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 8,8 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Continental

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