ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Dialysespezialist dürfte mit Blick auf die Profitabilität im Vergleich zur besonders vorsichtigen Managementprognose besser abgeschnitten haben, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte teils von Preissteigerungen und Kostensenkungen profitiert haben./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------