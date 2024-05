ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, während das Kursziel auf 7 Euro belassen wurde. Im Tarifstreit habe die Lufthansa eine Einigung erzielt und die Bereiche Technik und Cargo verbesserten sich, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angebotsengpässe stützten die Preise. Die Aktie der Lufthansa erscheine nun fair bewertet./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 19:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 05:00 / UTC

