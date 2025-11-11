LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
11.11.2025 07:19:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Lanxess auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS zwar von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das neue Kursziel entspricht etwa dem Marktniveau der Papiere des Spezialchemiekonzerns. Lanxess leide unter geringer Auslastung, Konkurrenz in Asien und mauen Endmärkten in den Bereichen Bau, Automobil und Chemie, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seiner Neubewertung. Der hohe operative Hebel sorge allerdings für Potenzial schon bei bloßer Normalisierung der Lage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
