UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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22.07.2026 15:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Banken hätten eine sehr starke Entwicklung im Handelsgeschäft sowie bei den Gebühreneinnahmen im Investmentbanking gezeigt und damit sogar seine optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass auch die europäischen Geldhäuser - allen voran die UBS, gefolgt von Barclays und der Deutschen Bank sowie in geringerem Maße die französischen Institute - von der Stärke des Investmentbanking-Geschäfts profitieren werden, wenngleich in geringerem Umfang als ihre US-amerikanischen Wettbewerber. Dies berge für die hiesigen Investmentbanken Potenzial für steigende Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie sowie für Neubewertungen, ergänzte der Experte./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
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