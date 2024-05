ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" belassen. Zugriffszahlen auf die Websites der europäischen Einzelhändler sowie Indikatoren für die Markendynamik im April und Mai zeigten für Inditex und H&M eine deutliche Verbesserung, während die Zugriffszahlen für Zalando relativ stabil geblieben seien, schrieb Analystin Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Allerdings belegten Zalandos April-Daten den zweiten positiven Monat in Folge./gl/ag

