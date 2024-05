ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa auf 5,70 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,80 auf 5,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Es sei noch zu früh für eine konstruktivere Haltung, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um die Jahresziele zu erreichen, dürfe bei der Lufthansa nichts mehr dazwischenkommen. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) reduzierte der Experte bis 2026 leicht aufgrund etwas höherer Kosten./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 22:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 00:15 / BST

