ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Scout24 auf 77,70 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 76,70 auf 77,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb richtete sein Bewertungsmodell für den Online-Portalbetreiber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf dessen neue Berichtsstruktur mit den beiden Segmenten Professional und Private aus. Trotz der Anpassungen in den Einzelbereichen ergäben sich auf Konzernebene keine großen Änderungen an den Umsatz- und operativen Gewinnschätzungen (ooEBITDA)./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 05:00 / GMT

