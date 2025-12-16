LANXESS Aktie

17,45EUR 0,03EUR 0,17%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 08:17:48

LANXESS Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
17,20 € 		Abst. Kursziel*:
-18,60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten