ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
17,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
