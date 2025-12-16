Daimler Truck Aktie

37,66EUR 0,22EUR 0,59%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 09:32:39

Daimler Truck Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,92 € 		Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen

09:32 Daimler Truck Neutral UBS AG
09.12.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 37,74 0,80% Daimler Truck

Aktuelle Aktienanalysen

10:14 Michelin Outperform Bernstein Research
09:58 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:57 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:55 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:55 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:54 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:52 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:38 DEUTZ Buy Warburg Research
09:38 KION GROUP Buy UBS AG
09:36 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
09:35 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
09:35 K+S Sell UBS AG
09:34 Evonik Neutral UBS AG
09:33 GEA Buy UBS AG
09:32 Daimler Truck Neutral UBS AG
08:50 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:17 LANXESS Sell UBS AG
07:44 Nike Outperform Bernstein Research
07:43 adidas Outperform Bernstein Research
07:39 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Airbus Overweight Barclays Capital
07:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
06:40 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Polytec kaufen Warburg Research
15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
15.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Nike Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen