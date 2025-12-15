Daimler Truck Aktie
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Daimler Truck-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,19 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 268,889 Daimler Truck-Aktien. Die gehaltenen Daimler Truck-Papiere wären am 12.12.2025 10 344,18 EUR wert, da der Schlussstand 38,47 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,44 Prozent angezogen.
Insgesamt war Daimler Truck zuletzt 28,44 Mrd. Euro wert. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers belief sich damals auf 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
