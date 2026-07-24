Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 56,82 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 20,80 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 197 030 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 26,8 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC



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