Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 14:49:00
Analyse zum iPhone-Air-"Flop": Läuft auch das iPhone 16e für Apple nicht gut?
Mit "Sondermodellen" hat Apple beim iPhone oft Probleme: Neben dem Air ist die Nachfrage angeblich auch beim Einsteigermodell 16e mau. Was heißt das?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
16:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25