Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,50 Prozent schwächer bei 4 075,05 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 4 096,92 Punkte an der Kurstafel, nach 4 095,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 103,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 070,90 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 070,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 942,62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 878,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,414 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 124,90 Punkten. 4 061,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 385,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 22,67 EUR), National Grid (+ 0,66 Prozent auf 10,71 GBP), Novartis (+ 0,62 Prozent auf 92,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 439,00 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-2,25 Prozent auf 5,96 GBP), Bayer (-2,04 Prozent auf 33,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,97 Prozent auf 44,74 EUR), Rio Tinto (-0,84 Prozent auf 54,40 GBP) und RELX (-0,81 Prozent auf 32,02 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 17 686 332 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 433,981 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at