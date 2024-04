Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben

Um 12:23 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 17 763,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 742,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 854,00 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, stand der LUS-DAX bei 17 916,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.01.2024, den Wert von 16 612,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 897,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,09 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens (+ 1,69 Prozent auf 175,60 EUR), Henkel vz (+ 1,66 Prozent auf 72,36 EUR), RWE (+ 1,29 Prozent auf 32,11 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,02 Prozent auf 24,75 EUR) und Commerzbank (+ 0,96 Prozent auf 13,17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-11,80 Prozent auf 290,80 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 506,40 EUR), Heidelberg Materials (-2,42 Prozent auf 93,68 EUR), Infineon (-2,06 Prozent auf 30,85 EUR) und Zalando (-1,39 Prozent auf 26,96 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 577 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

