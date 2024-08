Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Der TecDAX bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent auf 3 340,42 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,221 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 3 342,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 344,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 343,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 338,53 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 284,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 431,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 060,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 0,476 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,42 Prozent auf 78,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,83 Prozent auf 43,86 EUR), SMA Solar (+ 0,81 Prozent auf 22,34 EUR), Siltronic (+ 0,73 Prozent auf 75,80 EUR) und CANCOM SE (+ 0,56 Prozent auf 28,72 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-5,68 Prozent auf 34,18 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 195,32 EUR), Nagarro SE (-0,46 Prozent auf 75,40 EUR), TeamViewer (-0,20 Prozent auf 12,27 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,17 Prozent auf 58,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 167 240 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at