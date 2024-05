Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,47 Prozent schwächer bei 8 103,23 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,546 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 8 128,58 Punkte an der Kurstafel, nach 8 141,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 128,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 103,23 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,922 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2024, den Stand von 8 040,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 911,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 478,16 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9 417 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 387,686 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,96 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at