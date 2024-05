Angespannte Stimmung in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegte sich der ATX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,44 Prozent leichter bei 3 758,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 120,872 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 3 774,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 775,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 776,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 736,45 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,253 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der ATX 3 554,19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der ATX mit 3 413,31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 188,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,17 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 776,58 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,68 Prozent auf 76,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,74 Prozent auf 22,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR), BAWAG (+ 0,50 Prozent auf 60,65 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,42 Prozent auf 23,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-3,12 Prozent auf 46,58 EUR), Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 17,02 EUR), Österreichische Post (-2,39 Prozent auf 30,60 EUR), voestalpine (-1,63 Prozent auf 26,54 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,36 Prozent auf 116,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 728 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,431 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

