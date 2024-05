Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Mittwoch leichter.

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 4 966,44 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent leichter bei 5 027,52 Punkten, nach 5 030,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 955,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 027,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 981,09 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 29.02.2024, einen Stand von 4 877,77 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2023, den Wert von 4 320,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,05 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 2,16 Prozent auf 227,10 EUR), Deutsche Börse (-0,20 Prozent auf 177,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,44 Prozent auf 457,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,46 Prozent auf 21,62 EUR) und Allianz (-0,75 Prozent auf 263,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-3,19 Prozent auf 37,07 EUR), Bayer (-3,15 Prozent auf 26,93 EUR), BMW (-2,11 Prozent auf 91,82 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,07 Prozent auf 3,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 120,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 544 066 Aktien gehandelt. Mit 376,290 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

